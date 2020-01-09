مقتل 63 «إرهابيا» و25 شخصاً في هجوم على معسكر لجيش النيجر

قُتل «63 إرهابيًا» و25 شخصًا الخميس خلال هجوم على معسكر شينيغودار في غرب النيجر على الحدود مع مالي، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الدفاع النيجرية، بعد شهر من هجوم شنه جهاديون على معسكر إيناتس في القطاع نفسه أوقع 71 قتيلاً.



وبحسب «فرانس برس»، جاء في بيان قرأه عبر التلفزيون الرسمي المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد سليمان غازوبي أنه «في يوم الخميس، حوالي الواحدة بعد الظهر، صد موقع شينيغودار العسكري المتقدم هجومًا نفذته عناصر إرهابية. الحصيلة المؤقتة هي كما يلي: 25 قتيلاً في الجانب الصديق و6 جرحى. وتحييد (قتل) 63 إرهابيًا في الجانب العدو».