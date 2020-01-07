13 سيناريو إيرانيًّا للرد على أميركا بعد مقتل قاسم سليماني

الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني (أرشيفية: الإنترنت).

قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إن بلاده تملك « 13 سيناريو للرد على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني»، معتبرًا أن أضعفها سيكون «كابوسًا تاريخيًّا لأميركا».

وأضاف في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن «الثأر من الولايات المتحدة لدم سليماني، أقله سيكون كابوسًا تاريخيًّا، فانتقام طهران لمقتل سليماني لن يكون عبر توجيه ضربة واحدة محددة.. وما كان ينبغي لأميركا ارتكاب جريمة الاغتيال، وعليها الآن أن تتحمل كل تداعيات ذلك»، بحسب ما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن بلاده ترصد «كل القواعد الأميركية في المنطقة وكل التحركات فيها، ونعلم أنها على أهبة الاستعداد، والأميركيون يدركون أننا قادرون على استهداف بوارجهم في المنطقة عبر صواريخنا متوسطة وبعيدة المدى».

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وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، قاد الحشود في طهران أمس الإثنين، لتشييع جثمان قاسم سليماني الذي قتل الجعمة الماضي في ضربة جوية من القوات الأميركية بالقرب من مطار بغداد في العراق، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاسٍ على عملية الاغتيال.

واحتشد المشيعون أمس حاملين صور سليماني بالقرب من جامعة طهران، ورفعوا عدد من اللافتات عليها: «الموت لأميركا» و«الموت لإسرائيل»، كما حمل رجل لافتة كتب عليها بالإنجليزية «ثأر فظيع»، فيما دعت لافتات أخرى بالإنجليزية أيضا إلى الانتقام لمقتل الجنرال سليماني؛ وذلك في وقت لم يتوقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيه عن تهديد طهران من القيام بأي رد فعل عنيف.