ممثل بكين الجديد في هونغ كونغ يأمل بعودة المدينة «إلى المسار الصحيح»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يناير 2020, 03:28 مساء
ليو هوينينغ مبعوث الممثل الجديد للصيم في هونغ كونغ ، 6 يناير 2020. (أ ف ب)

أعرب الممثل الجديد للحكومة المركزية الصينية في هونغ كونغ، عند تسلمه مهامه الإثنين، عن الأمل في أن تتمكن المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي «من العودة سريعًا إلى المسار الصحيح»، بعد سبعة أشهر من أزمة سياسية غير مسبوقة في المدينة منذ إعادتها للصين العام 1997.

وأعلنت الصين، السبت، تعيين ليو هيوينينغ مديرًا لمكتب الارتباط لهونغ كونغ بدلًا عن وانغ زيمين، في أكبر تعديل تقوم به بكين في المستعمرة البريطانية السابقة منذ بدء الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في يونيو، وفق «فرانس برس».

وأعلن التلفزيون الحكومي الصيني (سي سي تي في)، السبت، أن «وانغ أُقيل من مهامه» دون مزيد التفاصيل. وأدلى ليو البالغ من العمر 65 عامًا، الإثنين، لدى تسلمه مهامه بتصريح مقتضب بلغة المندرين الصينية، بدل من الكانتونية التي يتكلمها غالبية سكان هونغ كونغ. ولم يشر في كلمته إلى أي تعديل محتمل في سياسة بكين إزاء «منطقتها الإدارية الخاصة» المضطربة.

وأكد ليو، الذي رفض الرد على أسئلة الصحافة، أن «الوضع في هونغ كونغ خلال الأشهر الأخيرة مزق قلوب الجميع. يأمل الجميع بصدق أن تتمكن هونغ كونغ من العودة إلى المسار الصحيح». وتشهد المدينة منذ يونيو تظاهرات حاشدة، تخلل بعضها أعمال عنف مع قوات الأمن، للتنديد بتدخل بكين في شؤونها، وللمطالبة بإصلاحات ديمقراطية وبتحقيق مستقل حول عنف الشرطة.

وأكد ليو أنه سيلعب دور تهدئة في المدينة التي قدمت «مساهمة مهمة في انفتاح الصين وتحديثها». وعند حديثه عن أعمال العنف خلال الاحتجاجات، اقتبس ليو من كلمة الرئيس الصيني شي جينبينغ ليلة رأس السنة القول: «في غياب مناخ مستقر ومتناغم، كيف يمكن أن يكون للناس بيت يعيشون ويعملون فيه بسلام؟!».

واستهدف المتظاهرون أكثر من مرة مكتب الاتصال الذي يمثل الوجود الصيني في هونغ كونغ. وفي يوليو، ضرب محتجون المكتب بالبيض وخطوا رسومًا على جدرانه الخارجية. ونددت بكين حينها بـ«أفعال لا يمكن التسامح معها إطلاقًا» ودعت «لمعاقبة المذنبين».

وليو هيونينغ هو المسؤول السابق عن محافظة شانكسي (وسط)، كما أنه من قياديي الحزب الشيوعي الحاكم، وعين في أواخر ديسمبر نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان الصيني، بحسب وسائل إعلام محلية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور: جنازة ضحايا قصف الكلية العسكرية بطرابلس
ليبيا
البرلمان العراقي يوافق على مقترح إنهاء وجود القوات الأجنبية
عربى
أستراليا تقيم أضرار الحرائق الهائلة بعد يوم «كارثي» قتل فيه 24 شخصا (فيديو)
دولى
تجار بنغازي يستعدون لإعادة افتتاح سوقي الجريد والنور منتصف يناير
ليبيا
أستراليا تستدعي 3 آلاف جندي بسبب الحرائق في شرق البلاد (فيديو)
دولى
اغتيال قاسم سليماني.. المجازفة التي تجنبها رؤساء أميركا ونفذها ترامب
دولى
«ليبيا 2019».. محطات وتواريخ وأرقام في حصاد الثقافة والفنون والآداب
ثقافة وفن
بين «الحرب» و«الانقسام».. ستة مبعوثين أمميين غرقوا في رمال الأزمة الليبية
ليبيا
دول أفريقية تبحث عن نموذج التنمية بعد 6 عقود استقلال
اقتصاد
من طوكيو إلى بيروت.. «غصن» يصدم العالم بـ «الهروب الكبير»
عربى
حصاد الفن الليبي 2019: نجاح دولي ونشاط محلي ورحيل أبرز النجوم
ثقافة وفن
داخلية «الوفاق»: يجب القضاء على كافة التشكيلات المسلحة الخارجة عن شرعية الدولة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العلاج الجيني يخطو خطوات عملاقة في 2019