البرلمان العراقي يدعو لـ«إبعاد» بغداد عن أي صراع إقليمي أو دولي بعد مقتل سليماني

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 يناير 2020, 04:16 مساء
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي في برلين، (أرشيفية: رويترز).

ندد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، بالغارة الجوية الأمريكية التي أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني والقيادي الشيعي أبو مهدي المهندس في العراق، فجر الجمعة، واعتبرها «انتهاكا للسيادة».

وقال الحلبوسي في بيان إن «ما جرى في محيط مطار بغداد الدولي من استهداف لقائد عسكري ينتمي إلى المؤسسة العسكرية العراقية يعد خرقا سافرا للسيادة، وانتهاكا للمواثيق الدولية»، ودعا لإبعاد العراق عن أن «يكون ساحة اقتتال أو طرفا في أي صراع إقليمي أو دولي»، كما طالب الحكومة باتخاذ كل التحركات لوقف مثل هذه الهجمات، حسب وكالة «رويترز».

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