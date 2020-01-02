مصرع 30 شخصا على الأقل وفقدان العديد في فيضانات إندونيسيا

سيارات أجرة غارقة بمياه الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في جاكرتا،1 يناير 2020. (فرانس برس)

حذرت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية، الخميس، من ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي انهالت على منطقة جاكرتا، وتسببت بفيضانات وانزلاقات أتربة أودت بحياة 30 شخصا على الأقل وأغرقت مساحات شاسعة من المدينة الكبيرة تحت الماء.

وقالت وكالة «فرانس برس» جرى إجلاء عشرات الآلاف من السكان إلى ملاجئ موقتة في المنطقة التي يعيش فيها قرابة 30 مليون شخص، مع دمار الكثير من المنازل، حيث أظهرت صور من كل أرجاء المنطقة المنازل والسيارات مغطاة بالمياه الموحلة، بينما لجأ بعض الأشخاص لاستخدام قوارب مطاطية صغيرة وإطارات للتنقل، وقتل 21 شخصا على الأقل في منطقة جاكرتا الكبرى، وآخران في فيضانات مفاجئة في ليباك ريجنسي المجاورة في جنوب جزيرة جاوا.

وقال وزير الشؤون الاجتماعية جولياري بيتر باتوبارا لصحفيين الخميس إن «الحصيلة الأخيرة هي 21 قتيلاً»، مضيفًا: «نأمل ألا يرتفع العدد أكثر»، وفي ليباك، أكدت وكالة إدارة الكوارث المحلية مقتل شخصين، مشيرةً إلى أنها تحقق بتقارير تفيد عن مقتل ثلاثة أشخاص آخرين.

وأعلنت شرطة ليباك أنها ما زالت تبحث عن ثمانية أشخاص مفقودين في المنطقة، ومن بين القتلى، طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام قتل في انزلاقات أتربة ومتقاعد يبلغ من العمر 82 عاما، ولقي الضحايا مصرعهم غرقا أو طمرا تحت الانهيارات الأرضية أو من شدّة البرد، بينما قضى فتى عمره 16 عاما بصعقة كهربائية.

وقالت مونارسيه، من حيها الذي غمرته المياه في غرب جاكرتا من حيث هربت عشرات العائلات المحلية، إن «الفيضانات ضربت دون سابق إنذار»، مضيفة: «تقدمت المياه بسرعة كبيرة وارتفع منسوبها سريعا. لم نتمكن من إخراج حاجياتنا، وسيارتي كذلك».

وقطعت الكهرباء الأربعاء في عدة مقاطعات في جاكرتا لتفادي المزيد من حالات الصعق بالكهرباء، كما أغلق مطار المدينة وأوقفت بعض خطوط القطارات عن العمل، وأدّت الأمطار الغزيرة إلى انهيارات أرضية عند مشارف المدينة، وهي أسوأ فيضانات في جاكرتا منذ تلك التي وقعت في يناير 2013 وأودت بحياة العشرات، وجاكرتا التي يقطنها نحو ثلاثين مليون نسمة تشهد باستمرار فيضانات خلال فصل الأمطار الذي بدأ في نهاية نوفمبر.

وحسب السلطات، فقد تم إجلاء 31 ألف شخص بسبب الفيضانات، لكن هذا الرقم لا يشمل سكان المدن الواقعة على تخوم العاصمة، وأوقف العمل موقتا في مطار حليم بيرداناكوسوما، الذي يستقبل طائرات تجارية وعسكرية فقط، بسبب طوفان المياه على مدرجاته، وفق وزارة النقل. وأعيد فتحه الخميس وحولت بعض رحلاته إلى مطار جاكرتا الرئيسي سوكارنو هاتا.