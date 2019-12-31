خطف 8 بحارة في هجوم على سفينة نفط يونانية في الكاميرون

تدريبات للقوات البحرية النيجيرية الخاصة على اعتقال قراصنة، في المياه النيجيرية، نوفمبر 2019. (أ ف ب)

خُـطف ثمانية بحارة، صباح الثلاثاء، في هجوم شنه «مسلحون» على ناقلة نفط يونانية راسية في ميناء مدينة ليمب الواقعة غرب الكاميرون، حسبما ذكرت وزارة التجارة البحرية اليونانية في بيان.

وأُصيب خلال الهجوم على الناقلة «هابي ليدي (السيدة السعيدة)»، بحار يوناني من أفراد الطاقم الذي يضم 28 بحارًا في الكاحل جراء ارتداد طلق ناري وتم إسعافه في مستشفى محلي، بحسب المكتب الصحفي لشرطة الموانئ اليونانية، الذي يواكب أوضاع السفن اليونانية، وفق «فرانس برس».

والبحارة الثمانية المخطوفون هم خمسة يونانيين بينهم القبطان، وفلبينيان وأوكراني. وقال البيان: «تم إبلاغ وزير التجارة البحرية يوانيس بلاكيوتاكيس الذي يتابع الأمر عن كثب مع وزارة الخارجية اليونانية وهيئة إدارة الناقلات».

وتعود ملكية الناقلة لشركة «إيسترن ميديتيرانيان أثينا» ومقرها العاصمة اليونانية أثينا. وتنشط نسبيًّا عمليات الهجوم والخطف مقابل فدية في خليج غينيا، الذي أصبح الوجهة الجديدة للقرصنة البحرية العالمية، على امتداد الساحل الغربي لأفريقيا.

ويقوم القراصنة أحيانًا بخطف السفن لعدة أيام إلى أن يتمكنوا من سرقة المستودعات والمطالبة بفدية كبيرة قبل إطلاق الطاقم. وكانت مجموعة مسلحة اقتحمت، في نوفمبر الماضي، ناقلة نفط يونانية أخرى هي «ألكا أرسطو» على بعد نحو عشرة أميال بحرية قبالة ساحل لومي عاصمة توغو، حيث قامت بخطف أربعة بحارة.

وتم إطلاق ثلاثة بحارة في 13 ديسمبر، فيما توفي الرابع خلال الاحتجاز. وأشار بيان صحفي صادر عن مالك ناقلة النفط إلى أن التحقيق ما زال جاريًا، لكن «يبدو أن وفاته لا تعود إلى تصرفات محتجزي الرهائن بل بسبب مرض».

ويعد خليج غينيا، الذي تمتد سواحله لأكثر من 6 آلاف كيلومتر، من أنغولا إلى جنوب السنغال، في السنوات الأخيرة من أخطر المناطق البحرية في العالم، متقدمًا بفارق كبير عن الساحل الصومالي في خليج عدن. وأشار المكتب البحري الدولي، إلى أن 82% من عمليات خطف الطواقم البحرية جرت في ذلك الخليج خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2019.