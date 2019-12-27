رئيسة المفوضية الأوروبية قلقة بسبب الوقت الضيق لمفاوضات «بريكست»

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في جلسة للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ، 18 ديسمبر 2019 (فرانس برس)

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن القلق البالغ إزاء إمكانية إتمام مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية 2020.

وقالت فون دير لايين التي تسلمت مهامها على رأس المفوضية الأوروبية في بداية ديسمبر الجاري، في حديث إلى صحيفة «ليزيكو» الفرنسية الاقتصادية: «أنا قلقة للغاية إزاء الوقت الضيق الذي بحوزتنا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتقع على عاتق المفوضية الأوروبية الجديدة مهمة تحديد أطر العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ولندن بعد خروج الأخيرة المرتقب في 31 يناير المقبل من التكتل.

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وتابعت: «لا يتعلق الأمر فقط بالتفاوض حول اتفاق للتبادل الحر، إذ ثمة ملفات عدة أخرى. يبدو لي أنّه يتوجب علينا، من الجهتين، التساؤل جديا عما إذا كان بالإمكان إتمام كل هذه المفاوضات في هذا الوقت الضيق»، معربة عن «الاعتقاد بأنّه سيكون منطقيا أن نقيّم في منتصف العام (...) ما إذا كنا بحاجة إلى تمديد المرحلة الانتقالية».

من جهته، اعتبر المفوض الأوروبي لشؤون بريكست ميشال بارنييه، في بداية الأسبوع، أنّ التوافق على شكل العلاقة لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي والمصادقة عليها قبل نهاية 2020، كما يطالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون «سيمثّل تحديا كبيرا، ولكننا سنقوم بما في وسعنا، حتى لو لم نتمكن من إنجاز كل شيء».

وتبدأ في 31 يناير مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020 ويفترض أن تسمح للندن والمفوضية الأوروبية بالانفصال بهدوء. وخلال هذه الفترة سيواصل البريطانيون تطبيق القواعد الأوروبية والاستفادة منها من دون أن تكون المملكة المتحدة ممثلة في مؤسسات الاتحاد.