الاتحاد الأوروبي يحدد 3 أهداف لاتفاق مع بريطانيا لما بعد «بريكست»

كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه في برلين، 23 سبتمبر 2019، (ا ف ب)

أعلن مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، اليوم الإثنين، أن الاتحاد حدد ثلاثة أهداف للتوصل إلى اتفاق حول العلاقة المقبلة مع بريطانيا بعد مغادرتها التكتل.

وقال بارنييه في مقال نُـشر على موقع «بروجيكت سينديكيت»، إن التفاهم على علاقة بعد بريكست والمصادقة عليها بحلول نهاية العام 2020، كما يريد بوريس جونسون، «سيشكل تحديًا هائلاً، لكننا سنفعل ما بوسعنا، حتى إذا لم نتمكن من تحقيق ذلك»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وسيكون أمام الجانبين أحد عشر شهرًا للاتفاق بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 يناير. ويرفض جونسون أي تمديد بعد نهاية 2020. وقال بارنييه إن لديه ثلاثة أهداف للمناقشات المقبلة.

وأوضح أنه بشأن العلاقات الدولية «سيواصل الاتحاد الأوروبي العمل بشكل إيجابي مع المملكة المتحدة، سواء على المستوى الثنائي أو في الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية ومجموعة العشرين».

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وفي مجال الأمن، سيكون الأمر أصعب لأن «التعاون في تقاسم المعلومات لا يمكن أن يكون بالدرجة نفسها مع بلد ثالث خارج مجال شينغن»، حسب بارنييه الذي أضاف أن «مكافحة الإرهاب والهجمات المعلوماتية والمحاولات الأخرى لتقويض ديموقراطياتنا تتطلب جهدًا مشتركًا».

وتابع أن أي اتفاق للتبادل التجاري الحر يجب أن ينص على قواعد عادلة في مجال المعايير والمساعدات الحكومية والقضايا الضريبية، مردفًا: «إذا حققنا هذه الأهداف الثلاثة فسنكون قد استفدنا بأفضل شكل من السنة المقبلة».