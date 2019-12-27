مقتل 9 أشخاص في تحطم طائرة ركاب بكازاخستان

أعلنت الحكومة الكازاخستانية أن طائرة ركاب على متنها 100 راكب تحطمت اليوم الجمعة بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار ألماتي، أكبر مدن البلاد.
ونقلت «فرانس برس» عن وزارة الطوارئ أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم، بينما أصيب تسعة آخرون بجروح.
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي
بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء