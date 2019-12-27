مقتل 9 أشخاص في تحطم طائرة ركاب بكازاخستان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 ديسمبر 2019, 08:50 صباحا
مطار ألماتي في كازاخستان، 15 يوليو 2016 (فرانس برس).

أعلنت الحكومة الكازاخستانية أن طائرة ركاب على متنها 100 راكب تحطمت اليوم الجمعة بعد إقلاعها بوقت قصير من مطار ألماتي، أكبر مدن البلاد.

ونقلت «فرانس برس» عن وزارة الطوارئ أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم، بينما أصيب تسعة آخرون بجروح.

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