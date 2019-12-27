حاملة طائرات صينية تبحر في مضيق تايوان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 ديسمبر 2019, 01:30 صباحا
بحارة أمام مقاتلات على متن حاملة الطائرات الصينية «ليونينغ»، 23 أبريل 2019. (فرانس برس).

أبحرت حاملة طائرات صينية وضعت بالخدمة أخيرًا في مضيق تايوان للمرة الثانية خلال شهر، الخميس، حسبما أفادت وزارة الدفاع في تايبيه، قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية في الجزيرة.

وذكرت الوزارة أنها تراقب عن كثب أول حاملة طائرات صينية الصنع «شاندونغ» والسفن المرافقة لها لدى عبورها في المضيق الفاصل بين الصين وتايوان، ولفتت إلى أن الصين تتحمل «مسؤولية دولية» تملي عليها المساهمة في المحافظة على السلام في منطقة المضيق وعلى الصعيد الإقليمي، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأكدت بكين الشهر الماضي أنها أرسلت حاملة الطائرات الجديدة إلى المضيق كجزء من تدريب دوري، مثيرة قلق سفارة واشنطن في تايوان، فيما اتهم وزير الخارجية التايواني، جوزيف، الصين حينها بمحاولة التدخل بانتخابات بلاده، مشيراً إلى أن خطوات بكين «لن ترهب الناخبين».

وتأتي هذه التطورات قبيل الانتخابات الرئاسية في تايوان المقررة في 11 يناير المقبل، والتي تسعى الرئيسة المناهضة لبكين تساي إينغ-وين، فيها للفوز بولاية ثانية في وجه منافس يفضل توطيد العلاقات مع الصين.

وعزّزت بكين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية على تايوان منذ وصلت تساي إلى السلطة في 2016 في وقت ترفض حكومتها الإقرار بأن الجزيرة جزء من «الصين الموحدة»، ووصفت الرئيسة التي أعربت عن دعمها للاحتجاجات في هونغ كونغ، الانتخابات بأنها بمثابة معركة من أجل الحرية والديموقراطية في بلادها.

وأعلنت بكين في وقت سابق هذا الشهر وضع «شاندونغ» رسميًا في الخدمة. وعبرت حاملة الطائرات الوحيدة التي كانت لدى بكين «لياونينغ» مضيق تايوان عدة مرات أخيرًا، كان آخرها في يونيو الماضي.

وتجري السفن التابعة لسلاح البحرية الأميركي عمليات دورية لضمان «حرية الملاحة» في مضيق تايوان، بينما أبحرت كذلك سفن فرنسية وكندية في الممر المائي هذا العام، فيما ترى الصين عبور أي سفن في المضيق انتهاكًا لسيادة أراضيها.

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