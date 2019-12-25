مقتل 10 جنود «على الأقل» في هجوم جديد شمال بوركينا فاسو

لقي عشرة جنود على الأقل في بوركينا فاسو، مصرعهم ليل الثلاثاء إلى الأربعاء، إثر هجوم على كتيبة عسكرية في هالاليه في شمال البلاد، حسبما ذكرت مصادر أمنية الأربعاء.

وقال مصدر أمني لوكالة «فرانس برس»، «تعرضت دورية من مفرزة نامسغييا العسكرية لهجوم ليل الثلاثاء، إلى الأربعاء، قُتل عشرة جنود على الأقل في هذا الكمين في هالاليه»، البلدة القريبة من تونغومايل في منطقة سوم.

وقال مصدر أمني آخر إنّ «تصدي العسكريين أدى إلى مقتل عدد من الإرهابيين».

وكانت بوركينا فاسو أعلنت الحداد الوطني ليومي الأربعاء والخميس في أعقاب هجوم اربيندا الذي أسفر عن مقتل 35 مدنيا بينهم 31 امرأة وسبعة عسكريين، بالإضافة إلى مقتل «80 إرهابيا»، بحسب السلطات المحلية.