أزمة «بريكست» و «كاتالونيا» تتصدران كلمة ملكة بريطانيا وملك إسبانيا خلال رسائل عيد الميلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 ديسمبر 2019, 05:59 مساء

وجه عدد من القادة كلمات إلى مواطنيهم خلال رسائل عيد الميلاد التقليدية، فدعا العاهل الإسباني فيليبي السادس في خطاب ألقاه في القصر الملكي إلى الاتحاد، مشيرا إلى أزمة كاتالونيا. وحض ملك إسبانيا مواطنيه على الابتعاد عن «الانقسامات التي تضعف تعايشنا»، كما تحدث عن «زمن يسوده شك كبير وتغييرات عميقة وتسارع في الكثير من المجالات مما يثير قلقا في المجتمع»، مشيرا إلى أن «تراجع ثقة العديد من المواطنين في المؤسسات وكذلك كاتالونيا، هما من القضايا التي تثير قلقنا».

من جهتها، اعترفت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بأنها شهدت سنة «مليئة بالعثرات»، ودعت البريطانيين إلى تجاوز انقساماتهم. وقالت في دعوة إلى المصالحة في بلد منقسم بسبب «بريكست» إن «خطوات صغيرة تم القيام بها بإيمان وأمل يمكن أن تسمح بتجاوز الخلافات القديمة والانقسامات العميقة لجلب الانسجام والتفاهم».

أما في باريس وللمرة الأولى منذ أكثر من قرنين، لم يجر قداس ليلة الميلاد في كاتدرائية «نوتردام»، فقد أحيا المسيحيون الكاثوليك عيد الميلاد في كنيسة تبعد مئات الأمتار عن الكاتدرائية المغلقة منذ الحريق الذي دمر أجزاء منها، وفي فرنسا أيضا، أفسد إضراب قطاع النقل المستمر منذ نحو ثلاثة أسابيع احتجاجا على تعديل نظام التقاعد، خطط السفر لعشرات آلاف المسافرين الذين حصلوا على تذاكر السفر لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى وجهاتهم في الوقت المناسب، وفي أستراليا، أصيب عشرات الأشخاص في أحد المجمعات التجارية بجروح بسبب تدافع من أجل شراء الهدايا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في ذكرى الاستقلال.. الأمير محمد الرضا يدعو لنبذ الخلاف والاستقواء بالخارج والبدء...
ليبيا
الخارجية الروسية: استمرار التواصل مع تركيا بشأن ليبيا وندعم حلا مبكرا للأزمة
ليبيا
دراسة: 6.3 دولار تكلفة إنتاج برميل النفط في ليبيا و25 دولارًا في روسيا و23 ...
ليبيا
أنشيلوتي يحسم الجدل بشأن ضم إبراهيموفيتش إلى صفوف إيفرتون
رياضة عالمية
إيقاف حكم مغربي مدى الحياة لاحتسابه 4 ركلات جزاء في مباراة واحدة
رياضة عالمية
تقرير دولي: ليبيا على وشك التحول لأزمة دولية كبرى في 2020
ليبيا
الهلال يستعيد ذكرياته مع أحد صناع عصره الذهبي «الشعالية»: خاض تجربة احترافية مع ...
رياضة محلية
مذكرة التفاهم تؤجج السجال التركي اليوناني وتلوح بالسيناريو السوري في ليبيا
ليبيا
انخفاض أسعار النفط عالميا وأنباء الاتفاق بين بكين وواشنطن تمنعها من الانهيار
اقتصاد
السراج: طلبنا أسلحة من إيطاليا ولم ترد إلينا إجابات رسمية
ليبيا
زيدان يرفض الدعم ويعد بالتطوير في 2020
رياضة عالمية
السراج: مذكرة التفاهم مع تركيا في إطار حق ليبيا بالدفاع عن نفسها
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

صور تجسسية لأيقونة «جاكوار» الجديدة