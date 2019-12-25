تحطم مقاتلة إيرانية قرب بركان خامد شمال البلاد

تحطمت مقاتلة إيرانية، الأربعاء، بالقرب من بركان خامد في شمال غرب البلاد، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء «إرنا» إن الطائرة سقطت الساعة 09.00 صباحًا (05.30 ت غ) بالقرب من جبل سبلان في محافظة أردبيل في شمال غرب البلاد، مشيرة إلى أنها من طراز «ميغ-29» وكانت في رحلة تجريبية بعد إصلاحها، وفق «فرانس برس».

وأظهرت لقطات فيديو، نشرت على حسابات عدة وسائل إعلام إيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي، الدخان يتصاعد فوق قمم جبلية مغطاة بالثلوج. وأطلقت السلطات عملية بحث وإنقاذ للطائرة وطاقمها.

وقال الهلال الأحمر الإيراني في بيان على موقعه الإلكتروني «في أعقاب تحطم طائرة عسكرية في محافظة أردبيل تم إرسال مروحية وفرق إنقاذ إلى المنطقة».

ويضم جبل سبلان، ثالث أعلى قمة في إيران، فوهة بركان تتحول بحيرة في أوقات معينة من العام.