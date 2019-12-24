لليوم العشرين.. استمرار الإضراب في فرنسا ضد تعديل أنظمة التقاعد

قطار سريع متوقف في محطة في باريس في إطار إضرابات ضد تعديل أنظمة التقاعد، 13 ديسمبر 2019. (فرانس برس)

مع اقتراب عيد الميلاد، ضاعف عمال السكك الحديد في فرنسا، اليوم الثلاثاء، خطواتهم ضد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، وذلك قبل أسبوعين من الموعد الذي حددته الحكومة لاستئناف المناقشات مع الشركاء الاجتماعيين في السابع من يناير.

ويشهد عدد المضربين تراجعًا حيث شارك، أمس الإثنين، نحو 10% من موظفي الشركة الوطنية للسكك الحديد، ونصف عدد السائقين، لكن الوضع يبقى مضطربًا، في اليوم العشرين من الإضراب، سواء في شبكة السكك الحديد أو قطارات الضواحي أو مترو باريس مع بقاء 6 خطوط من أصل 16 مغلقة بشكل تام، حسب وكالة «فرانس برس».

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ومن المتوقع أن تعلن الشركة الوطنية للسكك الحديد اليوم، مواعيد عمل قطارات المسافات البعيدة لعطلة نهاية الأسبوع خلال يومي 28 و29 ديسمبر

وبهدف الإبقاء على الحماسة، خططت نقابة الكونفدرالية العامة للعمل (سيه جيه تيه) لتحركات طوال الأسبوع، خصوصًا عبر اتخاذ «مجموعة من المبادرات للاحتفال بعيد الميلاد بين المضربين»، وفقًا لما قاله أمينها العام لوران بران، الذي توقع أن يشهد السبت المقبل ذروة التحرك، مع تعبئة في جميع أنحاء البلاد.

«إظهار التصميم للحكومة»

وأمس الإثنين، أغلق متظاهرون لفترة قصيرة حركة المرور على الخط 1 لمترو باريس، واحتلوا رصيف قطار في «غار دي ليون» في باريس.

وقال مندوب نقابة «سود راي»، فابيان فيلديو، الذي شارك في هذا العمل المفاجئ: «قيل لنا إن الاضراب انتهى، وإن كل شيء يسير على ما يرام، كان الهدف هو إظهار نوع من التصميم»، وتابع: «البلد في حالة من الجمود، لا يمكن للناس استخدام القطار، هناك غضب اجتماعي لم يسبق له مثيل»، وحض الحكومة على قطع عطلتها.

لكن السلطة التنفيذية التي تريد استبدال أنظمة التقاعد الحالية البالغ عددها 42 بـ«نظام شامل» بنقاط، تستبعد أن تعود عن «إلغاء الخطط الخاصة»، بما في ذلك خطط الشركات التي تحكم مترو باريس والقطارات، وهذا ما أكده المسؤول الجديد عن الإصلاحات، لوران بيترازفسكي.

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وأعلن مكتب رئيس الحكومة إدوار فيليب، مساء أمس، برنامج المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين الذين سيتم استقبالهم في 7 يناير من قبل عديد الوزراء للحديث عن إدارة نهاية الخدمة. وستستمر المناقشات، بما في ذلك مع وزراء آخرين قبل تقديم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء في 22 يناير؛ لبحث بشكل خاص انتهاء خدمات العاملين في المستشفيات، والتقاعد التدريجي لموظفي الخدمة المدنية أو رواتب المدرسين.

وفي الوقت نفسه، سيقترح إدوار فيليب طريقة عمل بشأن التوازن المالي لنظام التقاعد في السادس من يناير، فيما دعا الأمين العام لنقابة «فورس أوفريير» إيف فيرييه، الحكومة مرة أخرى إلى التخلي بكل بساطة عن الإصلاحات، قائلًا: «إن الموضوعات التي يقترحون أن نناقشها لا علاقة لها بنظام التقاعد الشامل».