باكستان تشارك مجددًا في برامج تدريبات عسكرية أميركية

ترامب (يمين) مصافحًا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في البيت الأبيض، يوليو الماضي.(فرانس برس)

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسمح لباكستان بالانضمام مجددًا إلى برنامج تدريب عسكري تم تعليقه منذ عامين، وذلك عندما أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجميد المساعدات الأمنية لإسلام آباد، وعلى الرغم من أن استئناف برنامج التدريب يمثل جزءًا بسيطًا فقط من المساعدات المجمدة لباكستان، إلا أنه يشير إلى عودة الدفء إلى العلاقة بين البلدين.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأميركية، إن قرار التجميد سمح باستثناءات ضيقة لبرامج تدعم المصالح الحيوية للأمن القومي الأميركي، لافتًا إلى أن الإدارة الأميركية وافقت على استئناف البرنامج الدولي للتعليم والتدريب العسكري لباكستان كواحد من هذه الاستثناءات، لكن القرار يخضع لموافقة الكونغرس، حسب وكالة «فرانس برس».

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واستقبل ترامب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في البيت الأبيض في يوليو الماضي، وأشادت إدارته عدة مرات بالمساعدة التي تقدمها باكستان في المفاوضات مع «طالبان» الأفغانية.

وطالما اتهم مسؤولون أميركيون الأجهزة الأمنية الباكستانية بالتعاون مع المتطرفين بما في ذلك «طالبان»، لكنهم أشاروا إلى تقدم على هذا الصعيد خلال الأشهر القليلة الماضية. ونفت إسلام أباد حينذاك هذه الاتهامات واعتبرت أن «نتائج عكسية» ستنجم عن التهديد بوقف المساعدات الأمنية، التي جمدها ترامب قبل انتخاب خان في أغسطس 2018.