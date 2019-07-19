باكستان تغازل واشنطن قبل لقاء رئيس وزرائها ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 يوليو 2019, 10:37 مساء
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في بكين في 26 أبريل 2019 (أرشيفية: أ ف ب)

أعلنت باكستان الجمعة عن إصلاحات في المدارس القرآنية بهدف تخفيف الجوانب المتطرفة في مناهجها التربوية.

ويأتي الإعلان عن هذه الإصلاحات التي تمت بالتشاور مع رجال الدين قبل الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى واشنطن ويلتقي خلالها الرئيس دونالد ترامب الإثنين، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتتهم حكومة الولايات المتحدة باكستان بعدم بذل ما يكفي من الجهود لوقف التشجيع على الإرهاب وتمويله.

وقال وزير التعليم والتدريب شفقات محمود إن الحكومة الباكستانية وافقت على أكثر من 30 الف مدرسة قرآنية ستقوم بتدريس اللغة الإنكليزية والرياضيات والعلوم.

واضاف الوزير «لن يكون هناك خطاب كراهية موجه ضد أي ديانة أو طائفة. سندقق في مناهجهم المدرسية للتأكد من أنها لا تشجع الكراهية تجاه اي ديانة أخرى».

ولطالما اتُهمت المدارس القرآنية بتعزيز الأيديولوجية المتطرفة، لكن المحاولات السابقة لإصلاحها فشلت في مواجهة رفض رجال الدين ذلك.

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