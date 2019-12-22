تأهّل رئيسة كرواتيا ومرشّح من يسار الوسط إلى دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية

أظهرت النتائج الرسمية شبه النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت في كرواتيا، الأحد، أنّ الرئيسة الكرواتية المحافظة المنتهية ولايتها كوليندا غرابار-كيتاروفيتش، ورئيس الوزراء الأسبق زوران ميلانوفيتش المنتمي إلى يسار الوسط سيتواجهان في دورة ثانية بعد أسبوعين.
وبحسب الأرقام التي نشرتها مفوضية الانتخابات استناداً إلى نتائج فرز 98% من الأصوات، حصل ميلانوفيتش على 29.56% من الأصوات متقدماً على غرابار-كيتاروفيتش التي حلّت في المرتبة الثانية بحصولها على 26.75% من الأصوات، في حين حصل المغني اليميني الشعبوي ميروسلاف سكورو على 24.40% من الأصوات، وفق وكالة «فرانس برس».