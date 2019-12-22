تأهّل رئيسة كرواتيا ومرشّح من يسار الوسط إلى دورة ثانية من الانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 ديسمبر 2019, 11:31 مساء

أظهرت النتائج الرسمية شبه النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت في كرواتيا، الأحد، أنّ الرئيسة الكرواتية المحافظة المنتهية ولايتها كوليندا غرابار-كيتاروفيتش، ورئيس الوزراء الأسبق زوران ميلانوفيتش المنتمي إلى يسار الوسط سيتواجهان في دورة ثانية بعد أسبوعين.

وبحسب الأرقام التي نشرتها مفوضية الانتخابات استناداً إلى نتائج فرز 98% من الأصوات، حصل ميلانوفيتش على 29.56% من الأصوات متقدماً على غرابار-كيتاروفيتش التي حلّت في المرتبة الثانية بحصولها على 26.75% من الأصوات، في حين حصل المغني اليميني الشعبوي ميروسلاف سكورو على 24.40% من الأصوات، وفق وكالة «فرانس برس».

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