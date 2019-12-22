إصابة 13 شخصا بالرصاص في ولاية شيكاغو الأميركية

قالت الشرطة إن 13 شخصا أُصيبوا بجراح في إطلاق رصاص أثناء حفل بمنزل في شيكاغو، موضحة أنها حددت هوية شخصين مطلوبين للتحقيق.

وأفاد بيان للشرطة أن أعمار الضحايا تتراوح بين 16 و48 عاما وأن 12 منهم نقلوا لمستشفيات محلية صباح الأحد بعد ساعات من وصول الشرطة إلى مكان الحادث نحو الساعة 12.30 بعد منتصف الليل (0630 بتوقيت جرينتش). وأضاف البيان أن أحد الضحايا (21 عاما) أُصيب بجراح خطيرة عقب إصابته بطلق ناري أسفل الظهر، وفق «رويترز».

وقال بيان الشرطة إن أحد الشخصين المطلوبين للتحقيق، وهو شاب عمره 25 عاما، مُصاب أيضا بالرصاص. ولم تذكر الشرطة المزيد من التفاصيل.