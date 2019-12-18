«فرانس برس»: مجلس النواب الأميركي يصوت الأربعاء على عزل ترامب

يعقد مجلس النواب الأميركي الأربعاء جلسة تصويت تاريخية من شأنها أن تطلق إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترامب أمام مجلس الشيوخ، في خطوة باتجاه أن يصبح ثالث رئيس يتم عزله في الولايات المتحدة.

وعشية التصويت، قال الرئيس دونالد ترامب إنه يتعرض إلى «محاولة انقلاب» ومحاكمة كيدية، وفي رسالة استثنائية من ست صفحات، قال ترامب مخاطبًا رئيسة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون نانسي بيلوسي: «التاريخ سيحكم عليك بشكل قاس».

وجاءت الرسالة بعد دقائق فقط من إعلان بيلوسي أن المجلس سيصوّت الأربعاء، وقالت بيلوسي في رسالة إلى أعضاء الكونغرس الديمقراطيين: «مجلس النواب سيمارس إحدى الصلاحيات الأكثر أهمية التي كفلها لنا الدستور عندما سنصوّت لإقرار مادتي العزل ضد رئيس الولايات المتحدة»، مضيفة: «في هذه اللحظة التي تعمها الصلوات في تاريخ أمتنا، علينا احترام قسمنا بدعم وحماية دستورنا من كل الأعداء في الخارج والداخل».

رسالة غاضبة

واتُّهم ترامب بمحاولة الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بشأن خصمه الرئيسي في انتخابات 2020 جو بايدن، واتٌّهم كذلك بعرقلة الكونغرس من خلال رفضه التعاون مع التحقيق الرامي لعزله، إذ منع موظفين من الإدلاء بشهاداتهم ورفض تقديم وثائق كأدلة، ولا شك في أن مجلس النواب، الذي يشكل الديمقراطيون غالبية أعضائه، سيقر التهمتين اللتين تعرفا بـ«مادتي العزل».

وستحال بعد ذلك القضية إلى مجلس الشيوخ حيث من المفترض أن تبدأ محاكمة ترامب في يناير. وهنا، يتوقع أن تتم تبرئته نظرا لهيمنة الجمهوريين على هذا المجلس، ورغم هذه النتيجة المرجحة، صب ترامب جل غضبه في الرسالة التي وجهها إلى بيلوسي، إذ لم يتوان عن الدفاع عن سجله ومهاجمة الديمقراطيين.

وفي الرسالة، اتهم ترامب السياسية الديمقراطية المخضرمة بـ«خرق ولائها للدستور» وإعلان «حرب مفتوحة ضد الديمقراطية الأميركية»، وكرر إصراره على أن القضية ضدّه «خدعة» و«ظلم جسيم»، مشددا على أن الديمقراطيين مدفوعون لعزله بفعل «ممثليكم في الكونغرس المضطربين والراديكاليين من اليسار المتطرف».

نواب يخاطرون بمقاعدهم

وفي رد فعلها على الرسالة، وصفتها بيلوسي بأنها «مريضة حقا»، وستستمر جلسة الأربعاء ست ساعات بينما يتوقع أن يجري التصويت في وقت متأخر بعد الظهر أو خلال الليل، وبينما تجري الجلسة، سيتوجه ترامب إلى باتل كريك، وهي مدينة في ولاية ميتشيغان غير المحسوبة على أي الحزبين من أجل تجمع انتخابي مساء الأربعاء.

وباستثناء عضوين فقط، يبدو أن جميع أعضاء الكونغرس الديمقراطيين (235) على استعداد لاتخاذ موقف موحد في التصويت لصالح إقرار مادتي عزل الرئيس، ورغم أن بعض ممثلي المناطق المحافظة قد يواجهون احتمال خسارة الانتخابات العام المقبل جراء مواقفهم، إلا أنهم اتخذوا موقفًا موحدًا.

وقال ممثل منطقة تميل لتأييد ترامب في نيو جيرسي ميكي شيريل: «علمتني خدمتي في الجيش أن أضع بلدنا لا السياسة أولاً. وعلمتني الفترة التي قضيتها كمدع فدرالي أهمية حكم القانون والعدالة»، مضيفًا: «سأصوت لصالح مادتي العزل».

وقال ديمقراطي آخر من دائرة انتخابية محافظة في نيويورك أنتوني برينديسي: «أعرف أن البعض سيغضب من قراري، لكنني انتُخبت لأقوم بما هو صحيح لا ما هو آمن سياسيا»، واندلعت تظاهرات مؤيدة لعزل ترامب في عدة مدن بينها نيويورك وبوسطن ونيو أورلينز ولوس أنجليس.

ورفع المتظاهرون لافتات حملت شعارات موجهة للكونغرس على غرار «تخلصوا من ترامب» و«احموا ديمقراطيتنا»، وتمنت إحدى اللافتات لباقي المتظاهرين «عزلاً سعيدًا» في إشارة إلى اقتراب عطلة عيد الميلاد.

توتر في الكونغرس

وخلال جلسة للجنة قواعد مجلس النواب، التي تحدد إجراءات التصويت، اتهم الجمهوري البارز دوغ كولينز الديمقراطيين بالعمل على استعجال إجراءات العزل، وحذر قائلاً: «سيكون هناك يوم للمحاسبة. أي شيء تحصلون عليه لن يدوم طويلاً».

واختلف العضوان الأبرز في مجلس الشيوخ على الشكل الذي ستتخذه المحاكمة، حيث يصر الديمقراطيون على استدعاء مسؤولي البيت الأبيض كشهود، ويطالب السيناتور الديمقراطي تشاك شومر بأن يدلي كبير موظفي البيت الأبيض ومستشار الأمن القومي ومسؤولان اثنان آخران بشهاداتهم.

لكن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل، القادر بشكل كبير على تحديد القواعد، رفض ذلك وأصر على أن المحاكمة سياسية بحتة، وقال: «أعتقد أن التصويت للعزل سيكون على أساس حزبي بشكل كامل»، مضيفًا: «إنها عملية سياسية لا يوجد أي شيء قضائي بشأنها، لست محايدا حيال ذلك على الإطلاق».