رئيس زامبيا يدعو لرحيل السفير الأميركي بعد إدانته لحكم صدر ضد مثليين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 ديسمبر 2019, 03:17 مساء

دعا الرئيس الزامبي إدغار لونغو، سفير الولايات المتحدة في بلاده إلى المغادرة، وقال إنه لم يعد موضع ترحيب بعد تصريحات أدلى بها مؤخرا تدين حكما بالسجن 15 عاما على مثليين اثنين.

وكان الدبلوماسي الأميركي دانيال فوت، وصف في تصريحات له في نوفمبر الماضي قرار القضاء الزامبي الذي استهدف مثليين بأنه «مروع»، مثيرا ردود فعل حادة داخل زامبيا، بحسب «فرانس برس».

وانتقد لونغو بحدة تصريحات السفير الأميركي أمس الأحد أمام رجال دين في شوما بجنوب زامبيا. وقال في تصريحات نقلتها الإذاعة الوطنية اليوم الاثنين: «عليكم أن تعرفوا أننا قدمنا احتجاجا رسميا للحكومة الأميركية، وننتظر ردهم ولا نريد أشخاصا مثل هذا بيننا»، معبرا عن اسفه لأن الدبلوماسي «يروج لقيم منافية للمسيحية».

وكان الناطق باسم الرئاسة صرح مساء الأحد أن تصريحات لونغو لا تعني طرد السفير فوت. وأضاف أن الرئاسة ترغب في توضيح أن الرئيس لا يلمح إلى أي مبادرة غير تلك التي قامت بها وزارة الخارجية.

ووصف السفير الأميركي العلاقات بين واشنطن ولوساكا بـ«الفاسدة»، معتبرا أن «الحكومة الزامبية الحالية تريد أن يكون الدبلوماسيون الأجانب منصاعين بمحافظ مفتوحة وافواه مغلقة».

وتمنح الولايات المتحدة كل سنة زامبيا مساعدة قدرها 500 مليون دولار.

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