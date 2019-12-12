ترامب: الولايات المتحدة قريبة جدا من توقيع اتفاق تجاري مهم مع الصين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 ديسمبر 2019, 05:50 مساء

 الرئيس الأميركي دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة «قريبة جدا من توقيع اتفاق مهم مع الصين» بعد 19 شهرا من حرب تجارية شرسة.

وكتب ترامب على «تويتر» الخميس: «نحن قريبون جدا من اتفاق مهم مع الصين. إنهم يريدونه ونحن نريده أيضا».

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