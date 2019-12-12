ترامب: الولايات المتحدة قريبة جدا من توقيع اتفاق تجاري مهم مع الصين

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة «قريبة جدا من توقيع اتفاق مهم مع الصين» بعد 19 شهرا من حرب تجارية شرسة.

وكتب ترامب على «تويتر» الخميس: «نحن قريبون جدا من اتفاق مهم مع الصين. إنهم يريدونه ونحن نريده أيضا».