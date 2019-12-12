حريق على متن حاملة طائرات روسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 ديسمبر 2019, 02:49 مساء

اندلع حريق الخميس على متن حاملة الطيران الروسية الوحيدة التي تجري فيها أعمال صيانة في حوض بناء السفن في القطب الشمالي، وفُقد على الأقل واحد من العاملين عليها، حسبما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

يجري العمل على الحاملة الأميرال كوزنتسوف منذ أكثر من عامين في مورمانسك علماً بأنها أصيبت بأضرار سابقاً في أكتوبر 2018 عندما تحطمت رافعة على سطح السفينة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي» عن مصدر في حوض بناء السفن في زفيزدوتشكا قوله إن الحريق اندلع خلال عمليات اللحام. وذكرت تقارير أولية أن ثلاثة من العمال فُقدوا.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية تاس عن متحدث باسم حوض زفيزدوتشكا قوله إن أكثر من 400 شخص كانوا على متن الناقلة عندما اندلع الحريق، وذكرت وكالة «إنترفاكس» للأنباء أن الحريق امتد على مساحة حوالي 600 متر مربع (6500 قدم مربع).

تخضع الأميرال كوزنتسوف التي بدأت مهامها عام 1985 وتعد مفخرة البحرية الروسية لأعمال إصلاحات رئيسية هي الأولى منذ عام 1997، وكان من المتوقع الانتهاء من ورشة الإصلاحات بحلول نهاية عام 2020، على أن تعود السفينة الحربية إلى سلاح البحرية في عام 2021.

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