ترامب يوقع مرسوما مثيرا للجدل حول «معاداة السامية»

ترامب بعد توقيعه مرسوما لمكافحة معاداة السامية في الجامعات الأميركية، 11 ديسمبر 2019، (ا ف ب)

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوما «مثيرا للجدل» يرمي لمكافحة معاداة السامية في الجامعات الأميركية، إذ يراه منتقدوه أنه يمس بحرية التعبير.

ويوسّع هذا المرسوم نطاق التعريف الذي تعتمده وزارة التعليم لمعاداة السامية في ما يتعلّق بتطبيق قانون الحقوق المدنية الصادر في 1964. ويأمر النصّ خصوصاً وزارة التعليم بأن تعتمد في تعريفها لمعاداة السامية التعريف المعتمد من قبل «التحالف الدولي لذكرى المحرقة»، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال ترامب خلال حفل أقيم في البيت الأبيض بمناسبة عيد الأنوار اليهودي «هذه هي رسالتنا إلى الجامعات: إذا كنتم ترغبون في الاستفادة من المبالغ الضخمة التي تتلقونها كل عام من الحكومة الفدرالية، عليكم أن ترفضوا معاداة السامية».

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وفي مقال كتبه صهره ومستشاره في صحيفة نيويورك تايمز، قال جاريد كوشنر إنّه بهذا المرسوم «يدافع دونالد ترامب عن الطلّاب اليهود، ويشير بوضوح إلى أنّه لن يتمّ التسامح مع معاداة السامية».

لكنّ دعاة حرية التعبير يخشون أن يستخدم تعريف فضفاض وغامض لمعاداة السامية من أجل حظر أي انتقاد لسياسة الحكومة الإسرائيلية.

وقال رئيس المنظمة اليهودية التقدمية جاي ستريت، جيريمي بن عامي إنّ المرسوم «لا يهدف على ما يبدو إلى محاربة معاداة السامية، بقدر ما يهدف إلى تقييد حرية التعبير ولمنع انتقاد إسرائيل في الجامعات».