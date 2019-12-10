توقعات بكشف الديمقراطيين لائحتي اتهام ضد ترامب اليوم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، (أرشيفية: الإنترنت)

أفادت وسائل إعلام أميركية بأنه من المتوقع أن يعلن الديمقراطيون اليوم الثلاثاء، لائحتي اتهام ضد الرئيس دونالد ترامب.

وقالت جريدة «واشنطن بوست» نقلًا عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على القضية: «إن لائحتي الاتهام ستركزان على سوء استخدام السلطة وعرقلة الكونغرس». وذكرت شبكة «سي إن إن» إن هناك اتهامًا ثالثًا حول عرقلة العدالة ما زال قيد المناقشة، وحذّرت مصادر الشبكة من أن لوائح الاتهام لا تزال قيد الإعداد.

وجاءت هذه التقارير بعد جلسة استماع في مجلس النواب استمرت لساعات الإثنين، حيث طرح الديمقراطيون قضيتهم من أجل مساءلة ترامب، واصفين الرئيس الأميركي بأنه «خطر حاضر وجلي» على الأمن القومي.

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وعقب أربعة أشهر على شهادة أحد المبلّغين عن المخالفات التي أطلقت التحقيقات بحق ترامب لسعيه إلى الاستعانة بدولة أجنبية ضد منافس سياسي محلي، أعلن الديمقراطيون أن هناك أدلة وافرة على ارتكاب ترامب مخالفات مثل الرشوة وإساءة استخدام السلطة وإعاقة العدالة. لكن ترامب يعتبر التحقيق الرامي إلى عزله من منصبه مجرد «عار» و«خدعة».