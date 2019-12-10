قمة باريس حول أوكرانيا تتعهد بوقف إطلاق النار وانسحاب القوات من مناطق النزاع

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 ديسمبر 2019, 01:37 صباحا
بوتين وزيلينسكي.

توصلت قمة تاريخية في باريس لإنهاء الحرب في شرق أوكرانيا إلى «اتفاق لتطبيق وقف كامل لإطلاق النار، وانسحاب جديد للقوات من مناطق النزاع بحلول مارس 2020».

وقال البيان الختامي للقمة التي جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للمرة الأولى «تلتزم الأطراف بوقف كامل وشامل لإطلاق النار وتعزيزه، بتنفيذ جميع إجراءات الدعم الضرورية لوقف النار قبل انتهاء عام 2019»، حسب ما نشرت وكالة «فرانس برس» اليوم الثلاثاء.

وأضاف البيان أنه يجب الاتفاق بشأن ثلاث مناطق إضافية في شرق أوكرانيا «بهدف فك ارتباط القوات والمعدات بحلول نهاية مارس 2020».
 

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