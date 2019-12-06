ترامب: الملك سلمان وصف إطلاق النار في القاعدة الأميركية بـ«الهمجي»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 ديسمبر 2019, 11:26 مساء

ذكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على موقع تويتر، أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، ندد الجمعة بالهجوم «الهمجي» الذي ارتكبه جندي سعودي في فلوريدا وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وكتب ترامب، «لقد اتصل بي الملك السعودي سلمان لتقديم خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر وأصدقاء المحاربين الذين قتلوا وجرحوا في الهجوم في بينساكولا بولاية فلوريدا».

وسائل إعلام: مطلق النار في قاعدة البحرية الأميركية في فلوريدا سعودي

وأضاف «الملك قال إن الشعب السعودي غاضب من الفعل الهمجي الذي ارتكبه مطلق النار، وأن هذا الشخص لا يمثل بأي حال من الأحوال مشاعر الشعب السعودي الذي يحب الشعب الاميركي».

وفي الرياض، أكدت وكالة الأنباء الرسمية الاتصال، ونقلت عن الملك تأكيده «وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة»، وتنديده بـ«الجريمة الشنعاء».

كما أصدر توجيهاته «للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأميركية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث».

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