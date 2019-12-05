بيلوسي تأمر بصياغة لوائح الاتهام بحق الرئيس ترامب

رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، تطلب من رئيس اللجنة القضائية صياغة لوائح الاتهام ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقالت إن إساءة استغلاله للسلطة لتحقيق منافع سياسية «لا يترك لنا خيارًا سوى التحرك».

وصرحت في بيان تلفزيوني مقتضب: «للأسف ولكن بكل ثقة وتواضع، وبولاء لمؤسسي البلاد وبقلب مفعم بالحب لأميركا، أطلب اليوم من رئيس (اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر) المضي قدمًا في صياغة لوائح الاتهام»؛ بهدف عزل الرئيس، الذي قالت إنه «أساء استخدام السلطة وقوض الأمن القومي وعرض للخطر نزاهة علاقاتنا، و لم يترك لنا الرئيس خيارًا سوى التحرك».