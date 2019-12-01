احتجاجات بطلها «السردين».. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد اليمين المتطرف في إيطاليا

مشاركون في تظاهرة حركة السردين في فلورنسا، 30 نوفمبر 2019 (فرانس برس).

تجمّع عشرات آلاف الأشخاص السبت في فلورنسا الإيطالية ضد حزب «الرابطة» اليميني المتطرّف في تظاهرة تندرج في إطار تحرّكات دعت إليها «حركة السردين» الشبابية.

وتحوّل سمك السردين إلى رمز للاعتراض على زعيم الحزب اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، الذي شغل منصب وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء في الحكومة الائتلافية السابقة مع حركة «خمس نجوم».

وشارك طلاب وشباب ومهنيون وعائلات مع أطفالها في المسيرة التي شجّع منظّموها المشاركين فيها على عدم رفع لافتات سياسية، وفق «فرانس برس».

«لنا الحق في الوجود»

وتجّمع المتظاهرون في ساحة الجمهورية في المدينة وأنشدوا أغنية «بيلا تشاو» المناهضة للفاشية وهتفوا: «لكل منضو في حركة السردين الحق في الوجود».

وقدّر المنظمون عدد المشاركين في تظاهرة فلورنسا بنحو 40 ألفا، أي بزيادة كبيرة مقارنة بتظاهرة أولى نظّمت قبل أسبوعين، قالوا إنها جمعت 15 ألفا. ونظّمت الحركة الجديدة نحو عشر تظاهرات في شمال البلاد في الأسبوعين الماضيين.

وبدلا من رفع لافتات سياسية حزبية اكتفى المتظاهرون برفع لافتات بشكل سمك السردين. وقال دانيو ماغلي وهو أحد المنظمين للحشد: «لا ترفعوا لافتات لا نريد رموزا في هذا التجمّع الجميل... سئمنا الكراهية، نحن لا نتقاتل في ما بيننا».

ضد سالفيني

وأسس أربعة نشطاء من مدينة بولونيا الشمالية حركة «السردين» في 14 نوفمبر للاحتجاج على سياسات زعيم الحزب اليميني سالفيني. وجاء تأسيس الحركة ردا على تنامي قوة التحالف اليميني الذي تقوده الرابطة في شمال البلاد.

وفي أكتوبر الماضي حققت الرابطة فوزا تاريخيا في انتخابات محلية في وسط أومبريا التي بقيت على مدى نصف قرن تحت سيطرة اليسار. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات المحلية في 26 يناير المقبل، وتشير الاستطلاعات إلى منافسة شرسة بين مرشّحي الرابطة ويسار الوسط الحاكم.