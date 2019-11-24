لجنة المخابرات بمجلس النواب تستمع لمزيد من الشهادات في مساءلة ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 نوفمبر 2019, 08:03 مساء
رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب آدم شيف. (رويترز)

قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب آدم شيف الذي يقود تحقيق مساءلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إنه لا يستبعد المزيد من الشهادات أو الجلسات العلنية في تحقيق المساءلة.

وقال شيف إن فريقه سيواصل التحقيق في حين يعد تقريره بعد جلسات عامة وشهادات من مسؤولين حاليين وسابقين استمرت أسبوعين، وفق «رويترز».

ويحقق المجلس الذي يقوده الديمقراطيون فيما إذا كان ترامب استغل سلطاته للضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع منافسه السياسي جو بايدن بالإضافة إلى التحقيق في نظرية لا تستند إلى أساس بأن أوكرانيا وليس روسيا هي من تدخلت في انتخابات الرئاسة الأميركية في 2016.

وقال شيف لشبكة «سي.إن.إن» «لا نستبعد احتمال الإدلاء بمزيد من الشهادات وعقد المزيد من الجلسات. نحن في مرحلة الحصول على مزيد من الوثائق طوال الوقت من أجل إنجاز التحقيق». وأضاف «ما لن نفعله هو الانتظار لأشهر وأشهر في حين تعمل الإدارة على إنهاكنا في محاولة للتلكؤ. لسنا مستعدين للسير في هذا الطريق».

ورفضت إدارة ترامب تقديم مستندات طلبها الديمقراطيون للتحقيق ومنعت شهود منهم وزير الخارجية مايك بومبيو والقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني من الإدلاء بشهاداتهم. وخالف شهود آخرون توجيهات البيت الأبيض وأدلوا بشهادتهم بعد استدعائهم.

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