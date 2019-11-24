الرئيس الكولومبي يطلق حوارا وطنيا في محاولة لاحتواء الاحتجاجات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 نوفمبر 2019, 09:37 صباحا
الرئيس الكولومبي ايفان دوكي في بوغوتا، 07 نوفمبر 2019 (فرانس برس)

أعلن الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، أنّه سيُطلق اليوم الأحد، حوارا وطنيا في محاولة للاستجابة لأهم حركة احتجاج شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.

وكتب الرئيس عبر حسابه على «تويتر»، مساء السبت: «غدا، سنبدأ حوارا وطنيا مع رؤساء البلديات والحكام المنتخبين من كل أنحاء البلاد»، مضيفا أنه سيُواصل هذا الحوار الأسبوع المقبل مع مختلف القطاعات الاجتماعية، وفق «فرانس برس».

وكان دوكي الذي انهارت شعبيته مع 69% من الآراء المناهضة له، قد دعا مساء الجمعة إلى هذا الحوار الوطني. وقال «سأطلق حوارا وطنيا يعزز برنامج العمل الاجتماعي الحالي، مع العمل بشكل موحد بناءً على رؤية للمديين المتوسط والبعيد، تسمح لنا بملء الفجوات الاجتماعية»، موضحا أن هذا الحوار «سيجري في كل المناطق مع كل القطاعات». 

اقرأ أيضا: دعوة إلى إضراب وتظاهرات ضد الحكومة في كولومبيا  

وبذلك، يكون دوكي الذي لا يحظى بشعبية بعد نحو 15 شهرا على انتخابه رئيسا، قد قام بالخطوة الأولى تجاه المنظمات المحركة لأكبر حراك اجتماعي في كولومبيا ضد الحكومة في السنوات الأخيرة. 

وتأتي التحركات في كولومبيا التي تعاني من عدم مساواة شديدة، في مناخ متوتر في أميركا اللاتينية الغارقة بأزمات عدة من الإكوادور إلى بوليفيا وتشيلي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تراجع الدور الأميركي في الشرق الأوسط يثير قلق وزيرة الجيوش الفرنسية
دولى
السجن 19 عاما لعنصر سابق في الـ«سي آي إيه» بتهمة التجسس لصالح الصين
دولى
وزير الخارجية الأميركي يبحث مع بن زايد الوجود الروسي في ليبيا
ليبيا
منتخب مصر الأولمبي يفوز بـ«أمم أفريقيا» على حساب كوت ديفوار في مباراة مثيرة
رياضة عالمية
مصدر أمني يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط عصابة تمتهن سرقة وبيع الآثار
ليبيا
آلاف اللبنانيين يحتفلون شعبيا بذكرى الاستقلال ويطالبون باستقلال جديد
عربى
موقع أميركي يكشف مساعي النايض في واشنطن لتشكيل حكومة.. ومسؤول أميركي سابق يشبهه ...
ليبيا
مكاسب الدينار أمام الدولار.. أسبابها داخلية أم خارجية؟
ليبيا
لبنان ينتفض من أجل «الاستقلال الحقيقي» بعد 76 عاما من ولادة الجمهورية
عربى
تدشين شبكة قطارات بـ2.8 مليار يورو في موسكو
اقتصاد
كعكة الاستثمار في ليبيا تفتح شهية الفرنسيين
ليبيا
جريدة «الوسط»: دعوة إلى وقف «الهجوم» على طرابلس.. وتحذير من «محاولات» روسية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تحذر من خطورة «الثورة الإلكترونية» على صحة المراهقين