مقتل متظاهر في بغداد وإصابة العشرات في مناطق مختلفة في العراق

قتل متظاهر برصاص القوات الأمنية في بغداد، السبت، وأصيب العشرات بجروح في مناطق عراقية مختلفة، في الاحتجاجات المتواصلة للمطالبة بـ«إسقاط النظام» وإجراء إصلاحات واسعة، حسب ما أفادت مصادر طبية.

وأشارت المصادر إلى «مقتل متظاهر برصاص مطاطي على جسر الأحرار»، وهو أحد ثلاثة جسور في العاصمة العراقية مقطوعة بسبب الاحتجاجات المتواصلة منذ الأول من أكتوبر، وفق «فرانس برس».

وأوضحت المصادر أن 17 شخصا آخرين من المتظاهرين أصيبوا بجروح في العاصمة، بينما أصيب 45 شخصا هم 32 متظاهرا و13 عنصرا من قوات الأمن، في مواجهات في مدينة كربلاء ليل الجمعة السبت.