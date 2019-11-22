ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي في مالي إلى 43 قتيلا

عناصر من الجيش المالي في موبتي، 14 أكتوبر 2019 ( فرانس برس).

ارتفعت حصيلة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة تابانكورت المالية قرب الحدود مع النيجر، الإثنين الماضي، إلى 43 قتيلا بعدما عثر الجيش المالي، أمس الخميس، على جثث 13 جنديا فقدوا بعد العملية التي نسبت إلى إرهابيين، حسبما ذكر مصادر أمنية مالية.

وقال أحد هذه المصادر إن دورية من الجيش المالي عثرت على جثث 13 من أفراد القوات المسلحة المالية الذين «قطعت الاتصالات معهم»، موضحا أنه عثر على ستة من هؤلاء الجنود في آلياتهم في تابانكورت في منطقة ميناكا، وسبعة آخرين بالقرب من بلدة إينفوكاريتان، حسب « فرانس برس».

وأشار إلى أن سكانا في المنطقة اكتشفوا وجودهم لكنهم ترددوا في الاقتراب منهم خوفا من انتقام الإرهابيين، بينما قال مسؤول في جهاز الدرك في غاو إنه عثر على 13 جثة أخرى لعسكريين ماليين قتلوا بالقرب من الحدود النيجرية، مشيرا إلى أنه تم نقل الجثث إلى غاو.

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وذكر الجيش المالي أن القوات المالية والنيجرية كانت تقوم بعملية مشتركة الإثنين الماضي ضد الإرهابيين عندما تعرضت دورية لهجوم في هذه المنطقة الحدودية، كاشفا مقتل 17 من المهاجمين في المعارك، وأسر نحو مئة من «المشتبه بهم» وهم موقوفون لدى الجيش النيجري.

وشكل هجوم الإثنين ضربة قاسية للجيش المالي بعد مقتل نحو مئة جندي في هجومين إرهابيين خلال شهر واحد في الخريف في المنطقة الواقعة على تخوم مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وجاء الهجوم بينما أعلن الجيش الفرنسي مقتل أو أسر نحو 30 إرهابيا في نوفمبر في عملية واسعة مشتركة مع قوات بوركينا فاسو ومالي والنيجر على حدود بوركينا فاسو ومالي، وعملية أخرى قامت بها القوات الفرنسية الخاصة بمفردها في شرق مالي السبت الماضي أصيب خلالها جنديا فرنسيا.