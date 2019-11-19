الكونغرس يستأنف جلسات الاستماع في قضية «عزل ترامب»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019, 02:33 مساء
ترامب خلال تجمع انتخابي، في 15 نوفمبر في لويزيانا. (فرانس برس).

يستأنف الكونغرس الأميركي، اليوم الثلاثاء، سلسلة جلسات ماراثونية مرتبطة بالتحقيق الخاص بإطلاق إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب، إذ سيستمع لتسعة شهود على مدى ثلاثة أيام من بينهم سفير تحظى شهادته باهتمام وترقب كبيرين من الديمقراطيين.

ويمثل مستشارون في البيت الأبيض ودبلوماسيون ومسؤولون كبار في الإدارة الأميركية أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي التي تخوض التحقيقات ضد الرئيس الأميركي على قدم وساق، وفق «فرانس برس».

وستبث إفادتهم مباشرة عبر التلفزيون كما إفادات دبلوماسيين ثلاثة من قبلهم الأسبوع الماضي. والهدف من ذلك السماح للأميركيين بتكوين رأيهم الخاص حول محاولات الرئيس حض أوكرانيا على التحقيق بشأن جو بايدن الذي يملك فرصاً كبيرة لمنافسته في السباق الرئاسي العام 2020.

ويرى الديمقراطيون أن ترامب «أساء استخدام نفوذه من أجل أهداف شخصية على حساب مصالح أمننا القومي»، حسب تصريحات رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، أمس الإثنين.

ويشدد ترامب على أن مكالمته في 25 يوليو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التي طلب منه خلالها النظر بشأن الديمقراطي جون بايدن، كانت ممتازة. كما ينفي ممارسته أي ضغط على نظيره الأوكراني، لكن الديمقراطيين يشككون بأنه عمد على تجميد مساعدة عسكرية لأوكرانيا لإجبار زيلينسكي تنفيذ رغباته.

ويترقب الديمقراطيون بشدة جلسة غد الأربعاء الخاصة بالسفير الأميركي السابق في الاتحاد الأوروبي جورج سوندلاند، الذي، وباعترافه الخاص، قال للأوكرانيين إنهم لن يحصلوا على مساعدة بقيمة 400 مليون دولار ما لم يعلنوا عن فتح تحقيق حول جو بايدن.

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