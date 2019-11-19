واشنطن تتخذ خطوة جديدة في إنهاء الاتفاق النووي مع طهران

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 نوفمبر 2019, 08:48 صباحا
المفعال النووي بوشاهر في إيران، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الولايات المتحدة إيقاف العمل بالإعفاءات من العقوبات المتعلقة بمنشأة فوردو النووية الإيرانية، لتضع بذلك حدا لمكوّن رئيسي من الاتفاق النووي بعد إعلان طهران استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم.

وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء التعاون الروسي والأوروبي مع إيران في هذه المنشأة التي كانت سرية في السابق، وكان من المفترض أن تتحول إلى مركز للبحوث المدنية بموجب اتفاق العام 2015 النووي لإيران مع الدول الست الكبرى، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي إن «الولايات المتحدة ستنهي الإعفاءات من العقوبات المتعلقة بالمنشأة النووية في فوردو اعتبارا من 15 ديسمبر المقبل».

اقرأ أيضا: «الطاقة الذرية» تعلن تجاوز مخزون إيران من المياه الثقيلة السقف المسموح

وأشار بومبيو إلى إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني استئناف النشاط في فوردو، وهي خطوة من ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذتها طهران للضغط على الأوروبيين لحضهم على الدفع باتجاه الوفاء بوعود التخفيف من العقوبات لقاء امتثال إيران لبنود الاتفاق.

وأكد بومبيو أن «الكمية الصحيحة من اليورانيوم المخصّب لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم هي صفر». وأضاف «ليس هناك من سبب شرعي لإيران لاستئناف التخصيب في هذا الموقع السري سابقا. على إيران أن توقف نشاطاتها هناك في الحال».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نص إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
«العربية للطيران» الإماراتية تشتري 120 طائرة «ايرباص طراز إيه-320»
اقتصاد
أميركا تدعو إلى إصلاحات اقتصادية وأمنية لإعادة الاستقرار في ليبيا
ليبيا
بالفيديو: ميسي يصل إلى تل أبيب بعد انتهاء زيارة السعودية
رياضة عالمية
بعدما أثار الجدل.. هل يحق لكريم بنزيما تمثيل منتخب الجزائر؟
رياضة عالمية
بالفيديو.. جزائريون وتونسيون يحتلون قنصلية تل أبيب في باريس ويحرقون العلم ...
دولى
بالصور: نتائج بطولة «فارسات بنغازي 2019» لقفز الحواجز
رياضة محلية
«المركزي» بالبيضاء: «احتياطي سري» يتراكم لدى «المركزي» في طرابلس
ليبيا
تداعيات حرب طرابلس: الانقسام طال المطارات
ليبيا
«بلاية جارة».. نشيد المقاومة الإيطالية «بيلا تشاو» في نسخته العراقية
عربى
«أرامكو» تعلن بيع 1.5% من أسهمها بقيمة 24 مليار دولار على الأقل
اقتصاد
مباراة «رفع الحظر» بين الهلال وجورماهيا تنتهي بالتعادل
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف أخطر الوظائف على قلب المرأة