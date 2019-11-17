اصطدام طائرتين في مطار فرانكفورت وعلى متنهما ركاب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 نوفمبر 2019, 04:19 مساء
طائرة ركاب لدى هبوطها في مطار فرانكفورت. (أ ف ب)

اصطدمت طائرة تابعة للخطوط الناميبية بأخرى للخطوط الكورية بعد هبوطهما في مطار فرانكفورت مساء السبت، وفق ما أفاد مسؤولون، مشيرين إلى عدم وقوع أي إصابات.

وتضررت الطائرتان جراء الحادث الذي أكدت شركة «أير ناميبيا» الأحد أنه كان «صغيراً»، بحسب «فرانس برس».

وقالت ناطقة باسم مطار فرانكفورت إن الحادثة وقعت حوالى الساعة 18,00 (17,00 ت غ) السبت، وأضافت أن أحداً لم يتعرّض لإصابات بينما لا تزال أسباب الحادثة غير واضحة. وأفاد بيان صدر عن الخطوط الكورية أن «الجناح الأيسر لطائرة أير ناميبيا اصطدم بضلع التوازن الأفقي لرحلة الخطوط الكورية كي إي905 بينما كانت تنتظر على المدرج عقب هبوطها».

وأضاف أن 241 راكبًا و40 من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة الكورية عندما وقع الحادث. من جهتها، أفادت شركة ناميبيا للطيران في بيان «نؤكد عدم تعرّض أي ركّاب أو أشخاص من أفراد الطاقم لإصابات».

وتسبب الحادث بتأخير الرحلة العائدة إلى سيول 21 ساعة، بحسب شركة الطيران الكورية التي أشارت إلى أنه تم توفير أماكن إقامة للركاب المتأثرين. ومن المفترض أن تغادر طائرة بديلة بعد ظهر الأحد. وقامت شرطة ناميبيا للطيران بإجراء مماثل لـ244 راكبًا كان من المفترض أن يسافروا من فرانكفورت إلى ويندهوك، في وقت تبحث الشركة عن رحلات بديلة. وتم فتح تحقيق في ألمانيا بشأن أسباب الحادث.

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