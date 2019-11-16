المرشحون للانتخابات الرئاسية في الجزائر يوقعون «ميثاق أخلاق الحملة»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 نوفمبر 2019, 07:00 مساء
المترشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية الجزائرية، 16 نوفمبر 2019. (أ ف ب)

وقع المرشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة في 12 ديسمبر، السبت «ميثاق أخلاق الحملة الانتخابية» في العاصمة، وفق مشاهد بثتها قناة خاصة عشية بدء الحملة الانتخابية.

والمرشحون الخمسة هم عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطنى الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.

وينص الميثاق الذي صاغته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على «المبادئ التوجيهية والممارسات الخاصة التي تشكّل إطار السلوك الأخلاقي المنتظر من الفاعلين والمشاركين في العملية الانتخابية»، بحسب «فرانس برس».

وهي المرة الأولى في تاريخ البلاد يوقع فيها مرشحون للانتخابات وثيقة مماثلة بهدف ضمان حسن سير الحملة الانتخابية. ووقع المرشحون الخمسة الوثيقة قبل أن يدلي كل منهم بتصريح. وتعهد موقعو الميثاق «الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات تنطوي على تشهير وشتائم واهانات تجاه مرشح آخر أو طرف في العملية الانتخابية وبأي تصريحات أخرى مغلوطة».

وشهدت الجزائر الجمعة تظاهرات احتجاج أسبوعية مستمرة منذ فبراير 2019، ويرفض المحتجون الانتخابات الرئاسية التي يقولون ان غايتها اعادة انتاج النظام السابق. وتبدأ الحملة الانتخابية الاحد وتستمر 25 يوما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشرع لـ«بوابة الوسط»: خسارة تونس تجبرنا على استعمال التجربة الجديدة
رياضة محلية
60 مليار يورو استثمارات «فولكسفاغن» في سيارة المستقبل
اقتصاد
«بلومبرج»: تحذير واشنطن المشير حفتر من تعاظم الدور الروسي في حرب طرابلس «هو ...
ليبيا
تصفيات كأس أوروبا 2020: فنلندا إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخها
رياضة عالمية
شرطة واشنطن تعلن القبض على «سفاح التسعينات»
دولى
سجال في «الجنائية الدولية» حول محاكمة سيف الإسلام
ليبيا
جريدة «الوسط»: تحضيرات «برلين» مستمرة في انتظار «الدخان الأبيض»
ليبيا
الولايات المتحدة تدعو «الجيش الوطني الليبي» إلى إنهاء هجومه على طرابلس
ليبيا
كاركاتير حليم - قصة ولي الأمر والوطن والمال العام
كاريكاتير
بعد عملية مرت بـ11 مرحلة... نجاح فصل توأمين ليبيين ملتصقين في السعودية
ليبيا
مسيرة البنزرتي بالأرقام مع منتخبي ليبيا وتونس
رياضة محلية
«فرانس برس»: شبح الشيوعية يطارد التشيكيين والسلوفاكيين بعد 30 عاما على الثورة ...
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

9 وصايا في استخدام الشموع