واشنطن تعتبر طلب الأوروبيين من العراق محاكمة الجهاديين الأجانب «غير مسؤول»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 نوفمبر 2019, 11:04 مساء
لقطة جماعية لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد «داعش». (خارجية الوفاق)

اعتبرت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أنه «من غير المسؤول» أن تطلب دول غربية من العراق محاكمة الجهاديين الأجانب في انتقاد مبطن لرفض فرنسا إعادة عناصر تنظيم «داعش» إليها بحسب «فرانس برس».

وقال منسق مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية، نايثان سايلز للصحافيين بعد اجتماع أكثر من 30 دولة في واشنطن بشأن مكافحة التنظيم المتطرف «سيكون من غير المسؤول أن تتوقع أي دولة من العراق أن يحل هذه المشكلة».

وحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الدول الأعضاء في التحالف الذي يقاتل تنظيم «داعش» على استعادة المقاتلين الأجانب وتعزيز التمويل للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية في العراق وسوريا التي تضررت بشدة بسبب الصراع.

وقال بومبيو في كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»: «يتعين على أعضاء التحالف استعادة آلاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب المحتجزين ومحاسبتهم على الأعمال الوحشية التي ارتكبوها» وفق «رويترز».

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