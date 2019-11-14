ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في أستراليا إلى أربعة قتلى

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 نوفمبر 2019, 10:05 صباحا
حريق دمر أكثر من ألفي هكتار قرب ميناء ماكاري في نيو ساوث ويلز، 2 نوفمبر 2019 (فرانس برس)

ارتفع عدد قتلى حرائق الغابات المدمرة في شرق أستراليا إلى أربعة أشخاص، بعد اكتشاف جثة رجل في منطقة حرجية أكلتها النيران بالكامل، وفق ما أعلنت الشرطة. 

وعثر سكان على جثة خارج بلدة كيمبسي في نيو ساوث ويلز، وهي واحدة من عدة مناطق ضربتها حرائق الغابات في الأيام الأخيرة، وقالت الشرطة إنه لم يتم بعد تحديد هوية صاحب الجثة، لكن يعتقد أنها لرجل يبلغ من العمر نحو 58 عاما يعيش في المنطقة وشوهد الجمعة لآخر مرة، وفق «فرانس برس». 

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حرائق الغابات في ولاية نيو ساوث ويلز، التي تعد الأكثر تضررا جراء الحرائق التي اندلعت على طول الساحل الشرقي أواخر الأسبوع الماضي.

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وتسببت النيران بتدمير مئات المنازل وحرق أكثر من مليون هكتار (2,5 مليون فدان) من الأراضي.

ومن المتوقع أن تسود الظروف المناخية الصعبة مرة أخرى في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز في نهاية الأسبوع مع ارتفاع درجة الحرارة والرياح.

وكان نحو 100 حريق لا يزال مشتعلا الخميس، لكن تراجع الظروف «الكارثية» لفترة قصيرة حد من خطر عديد من الحرائق وسمح للسكان بالعودة لتفقد منازلهم أو ما تبقى منها.

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