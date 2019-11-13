أنصار غوايدو يحتلون جزءا من سفارة فنزويلا في البرازيل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 نوفمبر 2019, 03:17 مساء

احتل أنصار للمعارض الفنزويلي خوان غوايدو، جزءا من سفارة فنزويلا في البرازيل اليوم الأربعاء، بعدما فتح لهم أفراد من طاقم البعثة الأبواب للتعبير عن ولائهم لزعيم المعارضة.

وأكدت السفيرة المعينة من غوايدو لدى البرازيل وقوع الاحتلال الجزئي لمبنى السفارة، غير أن مصدرا في الشرطة البرازيلية ذكر أن هذه المجموعة «تحاول التفاوض بطريقة سلمية»، مع أنصار الرئيس نيكولاس مادورو داخل السفارة.

ووفق «فرانس برس»، فإن الوضع داخل السفارة يبدو ملتبسا، في وقت تبدأ فيه المحادثات الثنائية لقمة بريكس في العاصمة البرازيلية برازيليا.

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