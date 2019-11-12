أميركا تدعو الأمن والمتظاهرين في هونغ كونغ إلى ضبط النفس

طالبة موقوفة من قبل الشرطة في هونغ كونغ، (أرشيفية: ا ف ب)

أعربت الولايات المتحدة، الإثنين، عن «قلقها البالغ» إزاء تزايد العنف في هونغ كونغ، ودعت قوات الأمن والمتظاهرين إلى ضبط النفس.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية، مورغن أورتيغاس، إن الولايات المتحدة تراقب الوضع في هونغ كونغ «بقلق بالغ»، مضيفة: «ندين العنف من جميع الأطراف، ونتعاطف مع ضحاياه بغض النظر عن ميولهم السياسية، كما ندعو الجميع، سواء الشرطة أم المتظاهرين، إلى ممارسة ضبط النفس».

وشهدت هونغ كونغ 24 أسبوعا متتاليا من التظاهرات العنيفة لمحتجين يهدفون إلى تأمين حريات ديمقراطية أوسع من تلك الموجودة في الصين التي حكمت المدينة في إطار «دولة واحدة ونظامين»، منذ تسلمها من البريطانيين العام 1997.

ويتوق المحتجون لوقف ما يرونه تشدد بكين في السيطرة على هونغ كونغ، والتراجع عن التزاماتها بمنح حريات أكبر للمدينة من تلك الموجودة في البر. والإثنين، أطلق ضابط شرطة النار على متظاهر في هونغ كونغ في حادث عرض مباشرة عبر موقع التواصل «فيسبوك»، وأضرم ملثم النار في رجل آخر.