القضاء الأميركي يغرم ترامب مليوني دولار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حفلة خيرية لمصلحة المحاربين القدامى، يناير 2016، (ا ف ب)

قضت محكمة في نيويورك الخميس على دونالد ترامب بدفع تعويضات قدرها مليوني دولار في إطار اتفاق ودي، بسبب استخدامه جمعيته الخيرية لأغراض سياسية.

وحكمت القاضية في المحكمة العليا لولاية نيويورك ساليان سكاربولا على رئيس الولايات المتحدة بدفع مليوني دولار من التعويضات لتسوية دعوى مدنية عرضتها القاضية الديموقراطية ليتيسيا جيمس، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتقدمت جيمس بالدعوى على جمعية ترامب في يونيو 2018، بسبب «سلوكها غير القانوني الدائم»، بما في ذلك تنسيق غير مناسب بين العمل الخيري والحملة الرئاسية التي جرت العام 2016.

ووافق ترامب على إغلاق الجمعية في ديسمبر الماضي، لكن الدعوى استمرت مع مطالبة الإدعاء بتعويضات تبلغ سبعة ملايين دولار. وقالت جيمس في بيان إن الحكم يشكل «انتصارا تاريخيا لجهودنا لحماية الأموال الخيرية ومحاسبة الذين يستخدمون الأعمال الخيرية لغايات شخصية».

واتهمت القاضية ترامب باستخدام أموال الجمعية لتسوية ملاحقات قانونية، والترويج لفنادقه، ولتغطية نفقات شخصية، بما في ذلك شراء لوحة شخصية له لعرضها في أحد نوادي الغولف التي يملكها. وهي تؤكد أن ترامب نظم مطلع 2016 خلال حملته الرئاسية حفلة لجمع تبرعات لأعمال خيرية، كانت في الواقع مناسبة مرتبطة بالحملة.

ومع أن الرئيس أكد في الماضي أنه لن يساوم حول هذا الملف، فقد أبرم مع أبنائه الثلاثة (دونالد الابن وإيريك وإيفانكا) اتفاقا وديا مع المدعية ليتيسيا جيمس لإنهاء الإجراءات، كما ورد في وثائق.