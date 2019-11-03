رئيس وزراء بريطانيا يعتذر على تأجيل «بريكست»

قدّم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اعتذاره، اليوم الأحد، لعدم إيفائه بتعهده بتنفيذ «بريكست» في 31 أكتوبر، كما دافع عن الاتفاق الذي توصل إليه للخروج من الاتحاد الأوروبي، والذي انتقده الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ورد جونسون على سؤال لصحفية كانت تحاوره عبر قناة «سكاي نيوز»، بشأن إن كان سيعتذر من أعضاء حزبه «المحافظين» لعدم إيفائه بتعهده، بالقول بـ«الطبع».

ووصل بوريس جونسون إلى رئاسة الوزراء في يوليو، وأعلن في حينه أنه سينفذ «بريكست» في 31 أكتوبر «مهما كلف الأمر»، مضيفا أنه يفضل «الموت في قعر حفرة» عوضا عن طلب تأجيل جديد، غير أنه اضطر إلى طلب ذلك ليتم تأجيل الانسحاب حتى 31 يناير، لعدم تمكنه من تمرير الاتفاق الذي توصل إليه مع بروكسل في البرلمان.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الأحد، عن «الأسف العميق» بالخصوص، ورفض جونسون قول الرئيس الأميركي الخميس إن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لا يسمح بالتوصل إلى «اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة».

وقال «لا أرغب في انتقاد الرئيس، ولكنه يرتكب خطأ واضحا بهذا الخصوص. أيا كان من يطلع على الاتفاق، بإمكانه التبين أنه اتفاق ممتاز».