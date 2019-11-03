ارتفاع حصيلة زلزالي الفلبين إلى 21 قتيلا

مبنى متضرر جراء زلزال في جزيرة مينداناو بالفلبين31 أكتوبر 2019.(فرانس برس)

ارتفعت حصيلة زلزالين ضربا جنوب الفلبين الأسبوع الماضي إلى 21 قتيلا على ما أعلنت السلطات فيما تحاول جهات الإنقاذ إيصال الغذاء والمياه النظيفة لآلاف المتضررين.

وضرب زلزالان قويان بلغت شدتهما 6.6 و6.5 درجة جزيرة مينداناو، مما أدى إلى تدمير مئات المباني وتشرد عشرات الآلاف من السكان، حيث قال مجلس الكوارث الوطنيّ إن قوات الإنقاذ عثرت على مزيد من جثث أشخاص قضوا نتيجة تساقط الركام والانهيارات الأرضية التي سببها الزلزالان.

وأوضحت أن الزلزالين تسببا في إصابة 432 شخصا وفقدان أثر شخصين آخرين، أظهرت لقطات متلفزة بعض القرويين يطلبون من المارة وسائقي الدراجات البخارية المساعدة في توفير الغذاء والمياه، وكانت هزة الخميس الثالثة منذ منتصف أكتوبر في منطقة مينداناو التي تشكل نحو ثلث مساحة هذا الأرخبيل الآسيوي.

وقتل ستة أشخاص في زلزال بقوة 6.6 درجة ضرب الثلاثاء الماضي المنطقة نفسها وتسبب بإصابة عشرات بجروح وتضرر أبنية، وكانت المنطقة تعاني أساسا من آثار زلزال ضرب بقوة 6.4 درجة قبل أسبوعين وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإلحاق أضرار بعشرات المباني.

كما تشهد الفلبين باستمرار زلازل بسبب وقوعها على «حزام النار» في المحيط الهادئ، المنطقة الناشطة زلزاليا التي تمتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.