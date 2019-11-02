فرنسا تعثر على عشرات المهاجرين داخل شاحنة بعد واقعة بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 نوفمبر 2019, 03:46 مساء

أعلنت النيابة العامة في فرنسا، السبت، العثور على 31 مهاجرًا من باكستان مخبئين في شاحنة، جنوب البلد الأوروبي، وهو ما يعيد إلى الأذهان نهاية مأساوية لشاحنة مماثلة في بريطانيا.

وقالت النيابة العامة، إن السائق الذي جرى توقيفه ينحدر أيضًا من باكستان، وفق ما نقلت «فرانس برس».

تحقيقات بريطانية بشأن العثور على 39 جثة في شاحنة قادمة من بلغاريا

وتأتي هذه الأنباء بعد العثور على جثث 39 شخصًا يعتقد بأنهم فيتناميون، داخل شاحنة تبريد في بريطانيا، الشهر الماضي. وكشف ذلك مخاطر طرق الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

وعُـثر على مجموعة المهاجرين الباكستانيين خلال عملية تفتيش روتينية، على طريق سريع قرب الحدود الإيطالية، الجمعة، وفق المدعين الفرنسيين. وتم تسليم المهاجرين، ومن بينهم ثلاثة مراهقين، إلى السلطات الإيطالية عملًا بقواعد الهجرة. وقال مكتب النيابة العامة في نيس، جنوب شرق فرنسا: «سنحاول معرفة إمكان التوصل إلى شبكة كما نفعل في مثل هذه الحالات».

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