موجات إجلاء جديدة نتيجة حرائق قرب لوس أنجليس

حريق في سان-برناردينو قرب لوس انجليس، 31 أكتوبر 2019, (أ ف ب)

اندلعت حرائق جديدة صباح اليوم الخميس، قرب لوس أنجليس، نتيجة رياح شديدة، مما أسفر عن موجات إجلاء جديدة في جنوب ولاية كاليفورنيا.

وفي المجموع، هناك 10 حرائق مشتعلة في المنطقة منذ عدة أيام، فيما يعمل آلاف رجال الإطفاء على إخمادها، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي سان-برناردينو، على بعد 100 كيلومتر شرق لوس أنجليس، تم الإعلان عن حريق «هيلسايد فاير» فجر الخميس، والذي نتج منه حرق عدة مبان فيما صدر أمر بإخلاء جزء من المدينة التي تضم قرابة 200 ألف نسمة، بحسب فرق الإطفاء المحلية.

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وبعد قليل من ذلك، اندلع حريق آخر في وادي جوروبا على بعد بضعة كيلومترات جنوب سان برناردينو، أسفر أيضا عن إحراق ممتلكات وعمليات إجلاء.

وأعلنت شركة «أديسون» لتوريد الكهرباء أنها قد تقطع التغذية عن خطوط توزيع تجنبا لوقوع حوادث ماس كهربائي من شأنها إشعال حرائق جديدة. ونتيجة ذلك، يواجه نحو 64 ألف مستخدم قطع التيار عنهم.

وأمس الأربعاء، نجت مكتبة رونالد ريغان الرئاسية بأعجوبة من حريق قرب لوس أنجليس.

وسمي الحريق بـ«آيزي فاير»، واندلع في وادي سيمي في شمال-غرب لوس أنجليس، قبل أن يتمدد خلال النهار على مساحة 600 هكتار، بحسب فرق الإطفاء، وجرى احتواؤه بنسبة 10% صباح الخميس.

وعلى بعد نحو 600 كلم شمالا، قرب سان فرنسيسكو، تقدمت فرق الإطفاء في عملها على محاصرة «كينكايد فاير» الذي أتى على 31 ألف هكتار في أسبوع بمنطقة سونوما حيث تكثر زراعة كروم العنب.

وحاصر نحو 5 آلاف رجل إطفاء الحريق بنسبة 60%، ولكن بحسب فرق الإنقاذ فإن عملية الإخماد بشكل نهائي تتطلب أسابيع.

وكان حاكم كاليفورنيا، غافن نيوسوم، وضع الولاية بأكملها الأحد الماضي في حالة طوارئ.

وغالبا ما تتعرض كاليفورنيا لحرائق مدمرة، غير أن وتيرتها تسارعت في السنوات الأخيرة.

وفي بداية 2018، اجتاح حريق «كامب فاير» مدينة بارادايز الصغيرة في شمال الولاية، مما أسفر عن مقتل 86 شخصا ونزوح عشرات الآلاف.