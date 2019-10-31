«داعش» يعلن خليفة البغدادي في قيادة التنظيم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 أكتوبر 2019, 06:16 مساء

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، عن خليفة زعيمه السابق أبي بكر البغدادي، بعدما أقر بمقتله في تسجيل صوتي للناطق الرسمي الجديد باسم التنظيم أبو حمزة القرشي.

وقرر التنظيم وفق التسجيل الصوتي، تعيين أبي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا للبغدادي، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقتل البغدادي في وقت سابق، في عملية أميركية في شمال غرب سورية.
وقال القرشي في تسجيل صوتي على حسابات جهادية على موقع تلغرام «ننعى إليكم (...) أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الشيخ المجاهد أبا بكر البغدادي (...) وننعى إليكم المتحدث الرسمي للدولة الإسلامية الشيخ المجاهد أبا الحسن المجاهد اللذين قتلا في الأيام الماضية».

وأضاف أن «مجلس شورى» التنظيم بايع أبا إبراهيم الهاشمي القرشي «أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين».

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