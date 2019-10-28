الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل «بريكست» حتى 31 يناير 2020

اتّفق أعضاء دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على تأجيل انسحاب بريطانيا من التكتل حتى 31 يناير المقبل، مع ترك الباب مفتوحا أمام احتمال حدوث أي مستجدات قبل ذلك الموعد.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، عبر حسابه على «تويتر» إن «دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اتفقت على أنها ستوافق على طلب بريطانيا تمديد مهلة بريكست حتى 31 يناير 2020»، منوها إلى أن الانسحاب قد يتم في حال التوصل إلى اتفاق قبل ذلك الموعد، وفق «فرانس برس».

وسيحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مرة جديدة، اليوم الإثنين، الدعوة الى إجراء انتخابات مبكرة، بعدما أجبر على التخلي عن وعده بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

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وجونسون الذي لا يملك أكثرية برلمانية، يحتاج إلى أكثرية الثلثين من النواب البالغ عددهم 650 نائبا لإجراء انتخابات مبكرة، وبالتالي إلى دعم قسم من المعارضة.

وتولى جونسون، منصبه في يوليو متعهدا بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مهما حدث، هو ما فشل فيه الآن. وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تصويت البريطانيين بنسبة 52 إلى 48% لمصلحة بريكست في استفتاء العام 2016، لا تزال البلاد والبرلمان منقسمين بشدة.