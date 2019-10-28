قتيلان خلال تظاهرة لمئات من عناصر الشرطة الهايتية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 أكتوبر 2019, 09:28 صباحا
تظاهرة لعناصر من الشرطة الهايتية وأنصارهم في بور أو برنس، 27 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

قتل شخصان خلال تظاهرة الأحد لمئات من عناصر الشرطة وأنصارهم في العاصمة الهايتية للمطالبة برفع الأجور، فيما خرجت إلى الشوارع أيضا تظاهرة معارضة الحكومة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقضى أحد القتيلين بإطلاق نار خلال تظاهرة تطالب باستقالة الرئيس جوفينيل مويز. وانهال حشد من المتظاهرين على مطلق النار بالضرب حتى الموت ثم أحرقوه.

وقالت الشرطة الهايتية في بيان إن «شخصا لم تعرف هويته قتل بالرصاص»، وأضافت «أضرم حشد غاضب النار بالمهاجم». وأطلقت عناصر من الشرطة بملابس مدنية وملثمين، النار في الهواء قرب التظاهرة المعارضة الحكومة.

وسمع إطلاق نار كثيف من أشخاص لم تحدد هويتهم قرب المنطقة التي كان المتظاهرون يسيرون فيها. وقبل الاحتجاجات، قدمت عناصر من الشرطة مظالمهم لدى مقر الشرطة الوطنية الهايتية.

تهم فساد
وقال أحدهم لوكالة «فرانس برس»، طالبا عدم نشر اسمه، «رواتبنا بائسة وليس لدينا تأمين. لدينا بطاقة تأمين لكن في كل مستشفى نقصده علينا أن ندفع المال».

ويطالب المتظاهرون المعارضون الرئيس باستقالته. وانضم إليهم عدد من الأشخاص لدى خروجهم من الكنائس. ومنذ توليه السلطة في فبراير 2017، يواجه مويز غضب حركة معارضة ترفض الاعتراف بفوزه في الانتخابات التي تم التشكيك بنتائجها على نطاق واسع.

وتصاعد الغضب في أواخر أغسطس بسبب نقص في الوقود على المستوى الوطني، وشهدت الاحتجاجات أعمال عنف. وحتى قبل اندلاع هذه الأزمة واجه مويز اتهامات بالفساد.

وتوصلت محكمة تدقق في مساعدات بقيمة ملياري دولار من صندوق نفط فنزويلي، إلى أن شركات كان يديرها مويز قبل أن يصبح رئيسا «في قلب مخطط اختلاس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نادر كارة: التعاقد مع البنزرتي خطأ كبير وغير مناسب لمنتخب ليبيا
رياضة محلية
ترامب يكشف تفاصيل عملية قتل زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي
دولى
بن لادن والزرقاوي والبغدادي نهاية «رؤوس إرهاب».. دون فائز بالمكافأة
عربى
بالفيديو: تدمير منازل وقطع كهرباء وإجلاء الآلاف بسبب حرائق كاليفورنيا
دولى
الذكرى 108 لنفي آلاف الليبيين إلى جزر الجنوب الإيطالي
ليبيا
البنتاغون يمنح «مايكروسوفت» عقدا ضخما بقيمة 10 مليارات دولار
دولى
مواطنو بنغازي يشكون كثرة حوادث الموت على «الطريق السريع»
ليبيا
شهادات من ضحايا «حرب العاصمة»: القذائف تنحر المدنيين في غرف النوم .. والفاعل من ...
ليبيا
انخفاض إيرادات النفط الليبي 11% في سبتمبر
ليبيا
فتح جدار برلين 9 نوفمبر 1989.. اليوم الذي غير وجه العالم
دولى
صراع «فرنسي - روسي» على «كعكة الإعمار» في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: وفد اقتصادي في واشنطن وآخر في روسيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متظاهرو لبنان ينجحون في تشكيل سلسلة بشرية بطول 170 كيلومترا (فيديو)