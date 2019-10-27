مقتل تونسية على يد زوجها في ألمانيا

أكدت وزارة الخارجية التونسية مقتل مواطنة تونسية على يد زوجها في مدينة ليمبورج الألمانية، مشيرة إلى القبض على الجاني وخضوعه للتحقيق، من دون الكشف عن أسباب الجريمة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها منتصف ليلة السبت أن الجريمة وقعت يوم الجمعة، وراح ضحيتها مواطنة تونسية من مواليد 24 نوفمبر 1987 بمدينة بوسالم على يد زوجها التونسي الحامل للجنسية الألمانية والذي تم القبض عليه.

وأضافت: «تولت مصالحنا القنصلية في بون التنسيق مع السلطات الأمنية الألمانية لتوفير الإحاطة اللازمة لأبناء الضحية وإيوائهم بمركز لحماية الطفولة مع إخضاعهم لمتابعة نفسية دقيقة من قبل أخصائيين».

كما تولت القنصلية العامة لتونس ببون الاتصال بعائلة الضحية لتقديم التعازي ومواساتهم والتنسيق معهم بشأن وضعية الأبناء القصر.