قيس سعيد في كلمة أداء اليمين: لا تسامح مع الإرهاب أو نهب مليم من عرق التونسيين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 أكتوبر 2019, 01:00 مساء
الرئيس التونسي قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، 23 أكتوبر 2019 (الإنترنت).

شدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على أنه لا تسامح مع الإرهاب، أو من يفكر في إطلاق رصاصة على التونسيين، مؤكدا أنه لا مجال في تونس الجديدة للفساد المالي أو نهب مليم واحد من عرق أبناء الشعب.

وقال سعيد، في كلمة أداء اليمين الدستورية رئيسا للبلاد أمام البرلمان، اليوم الأربعاء، إن «مرافق الدولة يجب أن تبقى خارج حسابات السياسة... فأخطر ما يحدث للدول هو تآكلها من الداخل»، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على مكتسبات المجموعة الوطنية، بعد أن أذهل التونسيون العالم بانتخاباتهم الرئاسية الأخيرة.

ونبه إلى أنه لا مجال للتسامح مع إهدار المال العام أو شبكات الفساد، «فلا نسمح بسرقة أي مليم واحد من عرق أبناء الشعب العظيم، وليستحضر الجميع في كل آن وحين شهداء الثورة وجرحاها وجميع الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم فداء للوطن»، مضيفا: «سنقف متحدين في مواجهة الإرهاب والقضاء على كل أسبابه، فرصاصة واحدة من إرهابي ستقابل بوابل من الرصاص (من الدولة) غير القابل للإحصاء».

وواصل: «إن ما يعيشه التونسيون اليوم أذهل العالم بأسره... الثورات تقوم ضد الشرعية، لكن ما حدث في تونس ثورة غير مسبوقة بأدوات شرعية».

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